عمار الحكيم يعلن قرب تشكيل اول “حكومة ظل”

( المستقلة ) – أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن قرب تشكيل اول “حكومة ظل”، فيما اشار الى أن تياره يتعرض لشتى انواع الضغوط والاساليب “الرخيصة في الكذب والتدليس”، اكد ان له وقفة حاسمة وحازمة مع المنهاج الحكومة.

وقال الحكيم في كلمة له أمام جمع من المواطنين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد تابعتها ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، “لن نرضخ لمساومة او تهديد مهما كلفنا الثمن، فرغم قساوة الهجمة لم ينل من عزيمة الحكمة لاصلاح العملية السياسية برمتها”.

وأضاف الحكيم، أن “الحكمة يتعرض الى شتى انواع الضغوط والاساليب الرخيصة في الكذب والتدليس، وسنعلن تقارير جديدة عن المنهاج الحكومي، كما لنا وقفة حاسمة وحازمة معه”، مؤكدا بالقول “شرعنا بتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وسنعلن اول حكومة ظل”.

وحكومة ظل أو حكومة الظل وتعرف في بريطانيا بالمعارضة الوفية، هي حكومة غير موجودة على الخريطة التنفيذية ومهمتها توجيه النقد للحكومة القائمة على رأس عملها.

تشكل حكومة الظل من قبل حزب غير مشارك في الحكومة التنفيذية وذلك في حالة سقوط الحكومة تكون هذه الحكومة جاهزة لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية أو الملك وعادة ما تكون من الحزب الثاني في البلد، مثل ان يشكل الجمهوريون حكومة ظل في عهد الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو حكومة ظل للمحافظين في عهد حزب العمال البريطاني.