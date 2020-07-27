علي عدنان يودع الدوري الأميركي MLS

المستقلة … ودع فانكوفر وايتكابس الكندي، منافسات الدوري الأميركي MLS بعد خسارته امام سبورتنج كانساس سيتي بركلات الترجيح.

المباراة أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي من دون اهدافن ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لكانساس سيتي بنتيجة 3-1.

وشارك نجم المنتخب الوطني العراقي علي عدنان اساسياً مع وايتكابس في المباراة، لكنه لم ينفذ أي ركلة من ركلات الجزاء، حيث حصل على تقييم 6.9.

وفيما يلي ارقام عدنان في المباراة:

التسديدات: 1.

نسبة الاستحواذ: 4.2%.

نسبة التمريرات الناجحة: 50%.

الالتحامات الهوائية الناجحة: 4.

التدخلات الناجحة: 1.

تنفيذ الركنيات: 4.

الكرات الخاسرة: 2.