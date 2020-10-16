علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

المستقلة / – أكد علي عدنان نجم المنتخب العراقي لكرة القدم بأن العالم على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال عام 2022 في قطر.

وقال عدنان وعن حلم تأهل العراق إلى نهائيات مونديال قطر، “الوضع الآن صعب على كافة المنتخبات الوطنية في العالم، وفي أي بلد به حالات كوفيد -19، حيث لا تتاح لنا في الوقت الحالي فرصة للتدريب أو لعب المباريات، ويبدو أنه لن يسمح لنا باللعب حتى العام القادم، وهو أمر صعب”.

وأضاف “نمتلك منتخباً جيداً، ولاعبين شباب، ولدينا مدرب جيد، وأداؤنا حتى الآن مقنع، ولهذا نتصدر مجموعتنا في التصفيات المؤهلة للمونديال، رغم أنها تضم منتخبات قوية مثل إيران، التي سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم عدة مرات، والبحرين التي تمتلك كذلك منتخباً جيداً، إن التأهل للمونديال ليس بالمهمة السهلة لدولة لم تشارك في منافسات كأس العالم لسنوات طويلة، ولكننا نمتلك الثقة في التأهل والمشاركة في النسخة القادمة من المونديال في قطر”.