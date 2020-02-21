علي عدنان على رأس أغلى 5 لاعبين عراقيين

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يتربع علي عدنان، مدافع فانكوفر وايت كابس المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم، على قمة أغلى اللاعبين العراقيين.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أغلى 5 لاعبين عراقيين بناء على القيمة السوقية، وذلك بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص في هذا الشأن.

علي عدنان:

يلعب علي عدنان في صفوف فانكوفر وايتكابس، المنافس بدوري كرة القدم الأمريكي، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 1.8 مليون يورو، وهو تقريبا نفس مبلغ انتقاله إلى ناديه الحالي في العام الماضي قادما من أودينيزي الإيطالي.

يذكر أن القيمة السوقية للمدافع العراقي صاحب الـ26 عاما بلغت ذروتها في عام 2014 حين كان مع ريزه سبور التركي، حيث بلغت 3.8 مليون يورو.

وشارك عدنان في 28 مباراة بالدوري الأمريكي مع فانكوفر، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4 أهداف.

مهند علي «ميمي»:

المهاجم الشاب انضم إلى بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية معارا من الدحيل القطري في صفقة غير معلنة القيمة.

ويشير موقع «ترانسفير ماركت» إلى أن القيمة السوقية لمهند علي (19 عاما) تبلغ 900 ألف يورو.

بشار رسن:

تبلغ قيمة لاعب وسط بيرسيبوليس الإيراني 900 ألف يورو، علما بأنه انضم لناديه الحالي مجانا في 2017 قادما من صفوف القوة الجوية العراقي.

وشارك رسن صاحب الـ23 عاما في 10 مباريات هذا الموسم مع بيرسيبوليس بمختلف المسابقات لم يسجل أو يصنع خلالها أهداف.

همام طارق:

تبلغ قيمة مهاجم الإسماعيلي المصري 400 ألف يورو، وهي الأعلى له في مسيرته، مع العلم أنه انتقل إلى صفوف «الدراويش» قادما من استقلال طهران الإيراني في صفقة مجانية.

اللاعب الجناح العراقي صاحب الـ24 عاما شارك في 13 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم بالدوري المصري، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ريبين سولاقا:

لا يرتبط المدافع صاحب الـ27 عاما بأي ناد في الوقت الحالي، منذ انتهاء عقده مع رادنيكي نيس الصربي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبلغ قيمة سولاقا حاليا 450 ألف يورو، وهي الأعلى له في مسيرته.