علي ربيع وسلوي خطاب يعودون للقاهرة بعد تصوير مسلسل سك علي اخواتك

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تعود أسرة مسلسل “سك على أخواتك” إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل بعد أن انتهوا من تصوير عدة مشاهد في أسوان ، حيث استغرق التصوير هناك حوالي 15 يوماً ، وسوف يحصل فريق العمل على يومين اجازة وبعدها يتم استئناف تصوير مشاهد اخرى من المسلسل في ديكورات اخر .

وكانت الفنانة سلوى خطاب قد تعرضت لإصابة في قدمها الا انها استكملت التصوير ، وحرصت على أن تنهي تصوير مشاهدها بمشاركة الفنان علي ربيع ، حيث تجسد دور والدته في العمل .

وكان المخرج وائل إحسان قد بدأ تصوير المسلسل منذ شهر ونصف تقريبا داخل إحدى شركات القرية الذكية، ثم انتقل بعدها للتصوير في إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد ، وبعدها سافر إلى اسوان .

ويجسد “ربيع” ضمن أحداث العمل دور شاب صعيدي يدعى “سعادة”، ، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وسلوى خطاب، وصبري فواز، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وهادى الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبده وآخرون، قصة كريم فهمي، من إنتاج صادق الصباح، وإخراج وائل إحسان.