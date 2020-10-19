“علي بابا” تستحوذ على 72% من “صن آرت” بـ3.6 مليار دولار

اشترت مجموعة “علي بابا” الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية حصة كبرى بقيمة 3.6 مليار دولار من شركة “صن آرت” التي تدير مئات المتاجر الكبرى التابعة لعملاق التسوق الفرنسي “أوشان” في بر الصين الرئيسي.

ومع الحصول على هذه الحصة بنسبة 72 في المئة في “صن آرت”، تحكم “علي بابا” قبضتها على قطاع التجارة الإلكترونية في الصين وسط سعيها إلى استيعاب الزبائن الجدد الذين تحوّلوا إلى الخدمات الإلكترونية للتسوق وشراء الأغذية الطازجة ومنتجات الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما باتت تدير 13 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة في عشرات المدن في كل أنحاء البلاد.

وقد أنشئت “صن آرت” على يد “أوشان” سنة 2000 مع مجموعة “روينتيكس”، وانضمت إلى “تحالف” مع “علي بابا” سنة 2017.

ومنح هذا التعاون المجموعة الصينية حينها ملكية حوالى ثلث أسهم شركة المتاجر الكبرى.

وسرعان ما شرعت “علي بابا” في تحويل “صن آرت” من متاجر كبرى تقليدية إلى اسم كبير في مجال متاجر البقالة عبر الإنترنت، ما يعزز موقعها كمنصة عملاقة في التجارة الإلكترونية.

وقالت “علي بابا” في بيان أصدرته الإثنين للإعلان عن الاستثمار بقيمة 3,6 مليارات دولار “صن آرت حققت تقدما كبيرا في التحول الرقمي”.

وأشار البيان إلى أن شراء “صن آرت” سيعزز قدرة المجموعة على الإبقاء بوعدها للزبائن بتسليمهم البقالة في غضون 30 إلى 60 دقيقة من الطلب عبر منصة “تي مول” التابعة لمجموعة “علي بابا”.

وحصلت “علي بابا” الصينية، عملاقة التجارة الإلكترونية، على لقب “العلامة التجارية الأكثر قيمة في الصين” لأول مرة في الترتيب السنوي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 59% على أساس سنوي.

وعلى الصعيد العالمي حصلت مجموعة “علي بابا” على سابع أعلى تقييم وراء شركات “فيسبوك” (588 مليار دولار)، و”أمازون” (886 مليار دولار)، و”ألفابت” الشركة الأم لجوجل (931 مليار دولار)، و”مايكروسوفت” (1021 مليار دولار)، و”أبل” (1242 مليار دولار)، و”أرامكو” (1893 مليار دولار) التي تأتي في الصدارة.

علي بابا دوت كوم هو أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكترونية، والموقع متخصص في تداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة.