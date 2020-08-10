عليوي : اغلب المعالجات في ملف الكهرباء هي ترقيعية لا تفي بالغرض مستقبلاً

المستقلة … انتقد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخطط المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء وادارتها أزمات نقص الطاقة في فصل الصيف.

واعتبر النائب عليوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، أن “موسم الصيف الحالي يعد احد أسوء المواسم التي مرت على العراق خاصة مع تولي سياسيين اكثر مما هم فنيين ومختصين لملف الكهرباء”.

ولفت النائب عليوي الى ان “الملاكات الوسطية وادارات الدوائر في الوزارة خلال الحكومات السابقة تحولت الى كانتونات حزبية اكثر مما هي ادارية او فنية وهذه الأخطاء التراكمية ادت الى ما نحن عليه اليوم من فشل واضح في انتاج الكهرباء”.

ونوه إلى أن “اغلب المعالجات والحلول الجارية هي ترقيعية لا تفي بالغرض مستقبلاً مما يتطلب اعادة النظر بالخطط والبرامج المعتمدة لملف الكهرباء وان لا يتم استثمار معاناة الناس حزبياً او انتخابياً سيما ان ما يجري من سباق محموم لوضع حلول غير صحيحة وترقيعية ستكون نتائجها غير مجدية”.

وتطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية الى “وضع المناطق الزراعية التي اصبحت سكنية وحجم معاناتها من قلة التجهيز بالكهرباء في ظل عدم وحود خطة لمعالجة هذا الوضع بالرغم من التنبيه والمناشدات والكتب الرسمية لهذه المناطق المكتظة بالسكان، مشيرا كذلك الى المناطق السكنية الحديثة التي أهملت من جانب الوزارة وعدم وجود رؤية او مشاريع مستقبلية مما ادى الى تفاقم نقمة الشارع”.

وطالب النائب عليوي بإشراف “وزارة الكهرباء على المولدات الحكومية والاهلية المنتشرة في الاقضية والنواحي واستحداث دائرة لها”.