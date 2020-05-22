على غرار البصرة .. كربلاء تطالب بوزير سياحة من اهاليها

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. على غرار مطالبة نواب واهالي محافظة البصرة الحكومة المركزية ، بأن يكون وزير النفط من اهالي المحافظة ، طالب محافظة كربلاء أن يكون وزير السياحة من اهاليها.

وطالب رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري في تصريح لـ(المستقلة) رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن “يكون وزير السياحة الجديد من أهالي المحافظة وملم بالمشاكل السياحية في العراق عامة والمحافظة خاصة “.

وقال الانباري، إن ” قطاع السياحة في المحافظة بات مزري “، مبينا إن “أصحاب الفنادق وبقية المرافق السياحية الاخرى ،” سيعلونون افلاسهم “.