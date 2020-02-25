على عكس الرجال.. فريق سيدات ليفربول يعاني في الدوري الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يعيش ليفربول النسائي أوقاتا صعبة حاليا في الدوري الإنجليزي، وبات على أعتاب الهبوط إلى الدرجة الثانية، على النقيض تماما من نظيره الرجالي بالنادي.

أداء مخيب للسيدات:

فريق ليفربول للسيدات يحتل المركز الـ12 والأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي السوبر، بعدما جمع 6 نقاط فقط من 14 مباراة، ليصبح على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية.

سيدات ليفربول سجلن 8 أهداف فقط ودخل مرماهم 20 هدفا، وحققوا الفوز في مباراة وحيدة وتعادلوا 3 مرات وخسروا 10 مباريات.

ويتبقى 8 مباريات فقط حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي للسيدات، علما بأن فريق واحد فقط هو الذي سيهبط، ما قد يسهل مهمة سيدات ليفربول حال حققوا نتائج إيجابية مفاجئة فيما تبقى من الموسم، خاصة أن الفارق مع بريستول سيتي (قبل الأخير) هو نقطة واحدة.

وفي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ودع سيدات ليفربول من الدور الخامس، بالخسارة 0-1 أمام تشيلسي.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول النسائي تأسس عام 1989، وحقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين في عامي 2013 و2014.

أداء مذهل للرجال:

في المقابل فإن فريق رجال ليفربول يقدم أداء مغايرا تماما، حيث يتربع على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة من 27 مباراة، بفارق 22 مباراة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وأقرب ملاحقيه، وذلك قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

هجوم ليفربول سجل 64، ليصبح ثاني أفضل هجوم في البطولة حاليا، بعد مانشستر سيتي الذي يسجل لاعبوه 68 هدفا.

كذلك فإن ليفربول يمتلك الدفاع الأفضل في البريمييرليج حاليا، باستقباله 17 هدفا فقط.

يذكر أن ليفربول لم يسبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق البطولة بشكلها الحالي في عام 1992، حيث حقق لقبه الـ18 والأخير حتى الآن عام 1990.