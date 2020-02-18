على طريقة ميسي.. هدف مذهل في الدوري العراقي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهدت مباراة القوة الجوية وضيفه نفط ميسان في الجولة الأولى من الدوري العراقي، هدفا مذهلا سجله أحمد سعيد، لاعب الضيوف، على طريقة ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

المباراة انتهت بفوز القوة الجوية بنتيجة 2-1، وأحرز أحمد سعيد هدف نفط ميسان الوحيد من ضربة رأسية بعد ارتقاء مذهل، في الدقيقة 32 من المباراة التي احتضنها ملعب الشباب في بغداد.

وجاء هدف أحمد عبد الرازق مشابها للهدف الذي أحرزه ميسي لبرشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، والذي فاز به الفريق الكتالوني بثنائية دون رد في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

جدير بالذكر أن المهاجم أحمد سعيد سجل 8 أهداف مع نفط ميسان في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز قبل الأخير.