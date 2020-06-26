على خلفية انقلاب 2016 في تركيا.. السجن المؤبد بحق 121 شخصاً

(المستقلة)..أصدرت محكمة تركية الجمعة أحكاما بالسجن مدى الحياة على 121 شخصا لمشاركتهم في محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في صيف العام 2016، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنّ المحكمة في أنقرة حكمت على 86 مشتبها بالسجن “المشدد” مدى الحياة لإدانتهم بتهم “محاولة انتهاك الدستور”، فيما عاقبت 35 شخصا بالسجن مدى الحياة بنفس التهم.

وتنطوي عقوبة السجن المؤبد “المشدد” على شروط سجن أكثر صرامة. وتم إدخالها كبديل لعقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الأحكام في إطار محاكمة 245 مشتبها في القضية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها قيادة الدرك التركية ليل 15 تموز/يوليو 2016 في أنقرة.

وذكرت الأناضول أن المحكمة أصدرت تسع أحكام بالسجن “المشدد” مدى الحياة بحق الكولونيل السابق أركان أوكتيم بتهمة “القتل العمد”.

وأسفر الانقلاب الفاشل عن مقتل 248 شخصا، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد غول الأسبوع الماضي إن 15 محاكمة على صلة بالانقلاب متواصلة من بين 289 محاكمة في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.

وبعد توقفها لمدة ثلاثة شهور على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، استؤنفت المحاكمات في تركيا هذا الشهر بما في ذلك محاكمة رئيسية على صلة بالانقلاب تركّزت على الأحداث التي شهدتها قاعدة جوية في أنقرة اعتبرت مركز الانقلابيين.

وبدأت هذه المحاكمة في 2017 ومن المتوقع أن تستكمل قريبا.

وتشير تركيا إلى أن الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن هو من أمر بتنفيذ الانقلاب، وهو أمر ينفيه بشدة.

وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن بينما أقيل مئة ألف موظف من القطاع العام بشبهات مماثلة.