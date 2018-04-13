على خطى الفيسبوك ..“إنستغرام” يسمح لمستخدميه بتنزيل بياناتهم

(المستقلة)..أعلنت إدارة تطبيق “إنستغرام” السماح لمستخدميه بتنزيل كل بياناتهم التي يحتفظ بها التطبيق. ووفقا لصحيفة “تيلغراف”، يعمل “إنستغرام” على إنشاء أداة داخل التطبيق، تشبه تلك التي يخطط فيسبوك لإنشائها، تسمح للمستخدمين بالاطلاع على بياناتهم.

وقال متحدث باسم “إنستغرام”: “نحن نقوم بإنشاء أداة لنقل البيانات. ستستطيع قريبًا الحصول على نسخة لكل محتوى شاركته على “إنستغرام”، مثل الصور والفيديوهات والرسائل”.

وواجهت شركة “إنستغرام” انتقادات بعد صمت المسؤولين فيها عقب فضيحة “فايسبوك”، وعدم تقديمهم لوعود بالشفافية مثل تلك التي قدمها موقع “فايسبوك”.

يذكر أن “فايسبوك” يمتلك شركة “إنستغرام” منذ عام 2012.

المصدر: سكاي نيوز عربية