“علوم حاسبات” أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية 2020
المستقلة / هااام أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية 2020 علـوم حاسبـات
أعلنت وزارة الاتصالات عن دعوة مقابلة الاختصاصات أدناه , فيجب على كب المرشحين للمقابلة الحضور لمقر الوزارة الموجود في :
منطقة المأمون مجاور برج بغداد
الساعة 10 صباحا
علـوم حاسبـات
1- الوجبة الأولى2020: يوم الاربعاء 29/01/2020 من التسلسل رقم 01 إلى التسلسل رقم 90
2- الوجبة الثانية2020: يوم الإثنين 30/01/2020 من التسلسل رقم 91 الى التسلسل رقم 177
إطلع على أسماء المقبولين و التسلسلات الوجبة الأولى و الثانية 2020 علوم حاسبات
التعليقات مغلقة.