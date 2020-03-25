علماء يكتشفون معلومات خطيرة عن “كورونا”

(المستقلة)..زعم علماء في أيسلندا أنهم وجدوا 40 طفرة في فيروس كورونا الجديد، الذي بات يثير الذعر في أوروبا، وأرجعوا حالات لأشخاص كانوا قد ذهبوا لحضور مباراة كرة قدم في إنجلترا.

ووفقا للعلماء الأيسلنديين، فقد تم اكتشاف الطفرات عن طريق تحليل مسحات من مرضى أصيبوا بمرض “كوفيد-19” في أيسلندا، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 600 حالة حتى الآن.

وباستخدام التسلسل الجيني، حدد الباحثون في أيسلندا عدد الطفرات التي تراكمت في الفيروس، التي يمكنها أيضا أن تكون بمثابة بصمات الفيروس للإشارة إلى مكان نشأته في العالم.

ونتيجة لذلك، تمكن العلماء الأيسلنديون من تتبع فيروس كورونا وتوصلوا إلى أن مصادره الأساسية في 3 دول أوروبية، هي النمسا وإيطاليا، التي تعد مركز تفشي الوباء في القارة العجوز، وإنجلترا.

وأشار العلماء إلى أن من بين المرضى الذين تم تحديد مصدر الفيروس لديهم، 7 أشخاص ذهبوا لحضور مباراة كرة القدم في إنجلترا.

والتحوّر في الفيروسات عبارة عن عملية بيولوجية من شأنها أن تسمح للفيروس بمهاجمة جسم الإنسان في المقام الأول، بحسب ما ذكرت صحيفة الـ “ديلي ميل” البريطانية.

وتساعد دراسة الفيروسات باستخدام علم الجينوم في فهم كيفية تصرفها، مما سيساعد العلماء على مكافحة الوباء الذي ينتشر بسرعة كبيرة.

المصدر : سكاي نيوز