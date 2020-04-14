علماء مصريون يقتربون من إنتاج دواء لفيروس كورونا

(المستقلة)..أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، عن إنجاز قرابة 75% من خطة إنتاج دواء مصري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية عبد الستار المليجي، وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين القادمين.

وأشارت إلى أن مصر سوف تحدد دواء معالجا لمرضى كورونا خلال العشرة أيام القادمة .

المصدر: اليوم السابع