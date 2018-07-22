علماء : مادة غذائية تحسن عمل الدماغ

(المستقلة) … اكتشف علماء من جامعة بنسلفانيا أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من عنصر الحديد تساعد في تحسين عمل الدماغ.

وأثبتت الدراسات التي قام بها العلماء، ونشرت في the Journal of Nutrition، ارتباط نسبة الحديد في الدم مع مهارات الانتباه والذاكرة عند المراهقين، وذلك من خلال دراسة بمشاركة 140 مراهقا من الهند، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة يرتادون مدرسة ريفية واحدة، وجميعهم من عوائل محدودة الدخل تعيش في ولاية ماهاراشترا.

“يظل نقص الحديد وما يتبعه من فقر الدم (الأنيميا) أكثر الحالات المرضية انتشارا حول العالم، لكن دراسات قليلة تعرّضت للعلاقة بين الحديد ومهارات الإدراك عند المراهقين” لورا موراي-كولب، إحدى المشاركات في البحث

وقُسم المشتركون إلى مجموعتين، الأولى تناولت حبوب الدخن الاعتيادي، بينما تناولت المجموعة الثانية دخنا مدعما بعنصر الحديد، وبعد مضي ستة أشهر، أظهرت المجموعة الثانية تقدما ملحوظا في ما يتعلق بمهارات الانتباه والذاكرة مقارنة بالمجموعة الأولى، فقد انخفضت أزمنة أدائهم للواجبات بمقدار النصف خلال تلك الفترة.

وقد اختيرت تلك المدرسة تحديدا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأنيميا فيها، وحول الدراسة تتابع موراي-كولب:

“نادرا ما نلتفت إلى المراهقين في هذا النوع من الدراسات، لكن علينا أن نلتفت إليهم، بسبب أنهم في عمر حرج تتطور فيه عقولهم، وتلعب التغذية دورا أساسيا في ذلك. ناهيك عن أن نقص الحديد يمكن انتقاله من جيل إلى جيل، وخاصة لدى الفتيات اللواتي قد يحملن أثناء تعرضهن لنقص الحديد، وقد يضعن رضعا يعانون بدورهم من نفس المرض”.

يذكر أن الدُّخن (الجَاوَرْس) أحد أنواع النباتات التي تنمو على شكل سنابل وعناقيد تشبه القمح، وتنتشر في قارتي آسيا وإفريقيا، وتتمتع بقيم غذائية عالية.