علماء : كيف تعزز هرمون النوم لحماية القلب

(المستقلة) … اكتشف علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبة، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، علاقة حيوية بين الميلاتونين وعمل القلب.

وأكد العلماء الروس أن الميلاتونين “هرمون النوم”، يحسن أداء القلب في الجسم، في دراسة نشرت نتائجها في مجلة “International Journal of Molecular Sciences”.

ولوحظ في الدراسة أن قصور القلب، والمشاكل ذات الصلة بأداء جهاز الدوران، من الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة المبكرة لدى المسنين. ويعاني من تلك الأمراض حوالي 5% من الرجال و3% من النساء، ويمكن أن تزداد نسبتهم في المستقبل القريب بمقدار 3 أضعاف.

وأجرى العلماء تجارب على فئران سببوا لها نوبات قلبية اصطناعية، لإثبات صحة بياناتهم في الدراسة، فاتضح فيها أن القوارض التي تتناول الميلاتونين تعاني من مضاعفات قاتلة أقل، في حال حدوث النوبات القلبية.

وقالت الباحثة إيرينا أودينكوفا: “بينت دراستنا أن الاستخدام المنتظم للميلاتونين لدى الفئران المسنة، خفض مساحة تعطل عضلة القلب لدى إصابتها بفشل قلبي حاد”.

ويشير العلماء إلى عدم ضرورة تناول الأدوية لرفع نسبة الميلاتونين في الجسم، وينصحون بتعزيز إنتاجه عبر تناول الموز ولحم الديك الرومي والدجاج والجبن وبذور اليقطين واللوز.