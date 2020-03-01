علماء: كورونا أقوى ألف مرة من سارس وأقرب للإيدز

المستقلة /حذر العلماء من أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يكون أقوى ألف مرة من عدوى “السارس” لأنه يصيب الجسم بنفس طريقة فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا.

وافترض الخبراء في البداية أن انتشار COVID-19 سيتبع نفس مسار تفشي السارس في 2002/3 ، لأن الفيروسات متطابقة تقريبًا وراثيًا، بحسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل”.

واكتشف العلماء أن الطريقة التي يرتبط بها بـ الخلايا في جسم الإنسان أقرب إلى الأمراض الأكثر عدوانية مثل فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، والإيبولا، وهذا يجعلها أكثر فعالية من 100 إلى 1000 مرة في إصابة الناس بالسارس ، وفقا للباحثين من جامعة نانكاى في تيانجين ، شمال الصين.

وأصاب السارس أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 8000 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل 774 شخصا في عام 2002، ولكن في غضون شهرين فقط ، أصابت أزمة فيروس كورونا الحالية 82000 ضحية وتوفي ما يقرب من 3000 مريض.