علماء أكسفورد ينفذون أول تجربة لـ”كوكتيل الأجسام المضادة”

المستقلة ..يواصل علماء جامعة أكسفورد البريطانية، سعيهم نحو الوصول إلى لقاح أو علاج لمحاربة فيروس كورونا المستجد، في الفترة الحالية، لكبح جماح كوفيد-19، الذي بات يهدد حياة الجميع حول العالم.

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ينفذ علماء جامعة أكسفورد أول تجربة رئيسية للعلاج بـ”كوكتيل الأجسام المضادة” المصمم خصيصًا على المرضى في المستشفى لمعرفة ما إذا كان يعالج كورونا.

وأعلن فريق جامعة أكسفورد الذي يقف وراء تجربة RECOVERY الرائدة في بريطانيا، والذي اكتشف أن الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى، أحدث إضافة إلى دراستهم.

وذكر الفريق الطبي إن العلاج يسمى REGN-COV2 ، من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Regeneron وسيكون أول علاج مخصص لـ مرضى كوفيد-19، يدخل في تجربة رئيسية.

ويتم تصنيع REGN-COV2 باستخدام الأجسام المضادة، وهي مواد مقاومة للأمراض ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي، توجد في الفئران المعدلة وراثيًا وفي مرضى كورونا الفعليين الذين تعافوا من المرض.

ويأمل العلماء أن يمنح العلاج المرضى القدرة على مقاومة المرض مثل الناجين، وسيتم إعطاء 2000 شخص، على الأقل في ما يصل إلى 176 مستشفى في المملكة المتحدة، العلاج كجزء من التجربة، والتي ستقارن تعافيهم بالأشخاص الذين يتلقون نفس الرعاية ولكن بدون الدواء.

لا توجد أدوية قادرة حاليًا على علاج كوفيد -19، على الرغم من أن ديكساميثازون وهيدروكورتيزون قد ثبت أنها قادرة على تقليل خطر الوفاة بين أكثر المرضى خطورة.

قال البروفيسور بيتر هوربي من جامعة أكسفورد: “لقد اكتشفنا بالفعل أن أحد العلاجات، وهو الديكساميثازون، يفيد مرضى كوفيد -19، لكن معدل الوفيات لا يزال مرتفعًا للغاية، لذا يجب أن نستمر في البحث عن بدائل، وتم تصميم تجربة RECOVERY خصيصًا بحيث يمكن اختبارها سريعًا عند توفر الأدوية التجريبية الواعدة مثل REGN-COV2، نحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كان REGN-COV2 آمنًا وفعالًا في سياق تجربة سريرية عشوائية واسعة النطاق، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت تعمل كعلاج لكورونا”.

ويعد REGN-COV2 الدواء الأول المصمم خصيصًا لفيروس كورونا الذي سيتم اختباره في تجربة RECOVERY.وهناك أدوية أخرى حتى الآن تستخدم بالفعل في حالات أخرى، بما في ذلك الستيرويد ديكساميثازون.

الديكساميثازون عبارة عن ستيرويد رخيص تم استخدامه لعقود من الزمن، لكن استخدامه التجريبي على مرضى فيروس كورونا وجد أنه يمكن أن يقلل خطر الوفاة بمقدار الثلث لمن يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة.

وقال البروفيسور هوربي: “عندما تم الكشف عن النتائج، وجد أن علاج 8 أشخاص بالعقار يمكن أن ينقذ حياة شخص واحد ويكلف 40 جنيهًا إسترلينيًا فقط”.

وتعد RECOVERY واحدة من أكبر التجارب العشوائية في العالم للأدوية على مرضى فيروس كورونا، ولا يعرف المشاركون ما إذا كانوا يتلقون العلاج أم لا، هذا أمر حيوي لمعرفة مدى فعالية الدواء – إن وجد – وكذلك القدرة على مقارنة صحتهم بالأشخاص الذين لا يتلقون العلاج.

ستسجل تجارب REGN-COV2 ما لا يقل عن 2000 شخص، إلى جانب 2000 شخص آخرين لن يتم إعطاؤهم الدواء، وستتم مقارنة نتائجهم لمدة شهر.

وقال رئيس Regeneron ، الدكتور جورج يانكوبولوس: “يحتاج العالم بشكل عاجل إلى أدوية جديدة لمكافحة كورونا، وستساعدنا التجارب المصممة جيدًا لتقييم خيارات العلاج الجديدة بسرعة على معرفة أيها أكثر فعالية”.

وأضاف البروفيسور مارتن لاندراي من جامعة أكسفورد: “طوال جائحة كوفيد -19، رأينا قوة التجارب العشوائية في توفير تقييم صارم للعلاجات المحتملة، حتى الآن، كنا ندرس إلى حد كبير ما إذا كان يمكن إعادة تصميم الأدوية الموجودة لمعالجة هذا المرض الجديد، لكن لدينا الآن فرصة لتقييم تأثير عقار مصمم خصيصًا لاستهداف فيروس كورونا بدقة”.

تابع: “هناك أسباب تجعلك متحمسًا لهذا التطور الجديد، ستوفر RECOVERY تقييمًا قويًا لتأثير هذا العلاج المركب من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصنوع في المختبر في المرضى المقيمين في المستشفى، نحن ممتنون جدًا للمرضى الذين شاركوا بالفعل في التجربة ولأولئك الذين سيشاركون في هذه المرحلة التالية من التعافي، لن نتمكن من العثور على أفضل العلاجات بدون دعمهم ودعم الآلاف من موظفي المستشفيات والأبحاث الذين يعملون معنا”.

ورحب علماء مستقلون أيضًا بالأمر، قائلين إن تجربة RECOVERY ستكون أفضل طريقة لتقييم ما إذا كان علاج REGN-COV2 يعمل.