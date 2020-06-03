علا الفارس تحذف تغريدة عن احتجاجات أمريكا بعد احتجاجات عنيفة عليها

( المستقلة)… حذفت الإعلامية الأردنية العاملة في قناة ”الجزيرة“ القطرية، علا الفارس، تغريدة مثيرة للجدل نشرتها مساء الثلاثاء على حسابها في تويتر، وبدت فيها سعيدة بتصرف رجل أمريكي من أصل فلسطيني، ارتبط اسمه بمقتل مواطن له من أصل أفريقي اسمه جورج فلويد، في حادثة لا تزال تداعياتها القوية حاضرة في الولايات المتحدة.

وكتبت الفارس في تغريدتها ”بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها، وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ 20 دولارا ومزورة كمان“. وتشير الفارس في تغريدتها تلك، إلى الأمريكي محمود أبو ميالة، الذي رفض موظف يعمل في متجر مملوك له، أخذ عملة ورقية من فئة 20 دولارا بحجة أنها مزورة، وقام بإبلاغ الشرطة التي تورط أحد رجالها عند حضورهم بمقتل فلويد خنقاً خلال عملية توقيفه

وبدت الفارس في موقف مؤيد لما قام به أبو ميالة الذي ظهر في عدة مقابلات تلفزيونية مبدياً أسفه على ما حصل مع فلويد، وأبدى ندمه على البلاغ الصادر من متجره للشرطة، وقدم تعازيه لعائلته، بينما لا تزال عدة ولايات بينها العاصمة واشنطن تشهد احتجاجات عارمة بسبب مقتل فلويد وسط اتهامات للشرطة بممارسة العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء.

وتلقت الفارس سيلاً من الانتقادات على تغريدتها التي حضرت فيها السخرية بحادثة تسببت بمقتل رجل بجانب خسائر فادحة شهدتها الولايات المتحدة بسبب أعمال عنف وشغب ونهب رافقت الاحتجاجات الواسعة ضد الشرطة.

وحذفت الفارس التغريدة المثيرة بعد تلك الانتقادات، دون أن تعتذر عنها، ما جر عليها مزيداً من الانتقادات من مدونين ينتمون لعدة دول عربية، بما في ذلك بلدها الأردن.

ويقول منتقدون للفارس إن تغريدتها مسيئة للفلسطينيين، حيث أظهرتهم بأنهم سبب للمشاكل في الدول التي يقيمون فيها، وقال آخرون إن تغريدتها تتضمن إسقاطاً على السعودية بهدف الإساءة للمملكة التي لمعت الفارس في إعلامها لسنوات، قبل أن يتم فصلها من قناة ”إم بي سي“ على خلفية تغريدة مثيرة للجدل أيضاً.

وقالت الكاتبة السعودية، فايزة محمد الصبحي، في رد على تغريدة الفارس ”أتعبتي من بعدك في نكران الجميل، هل اللمز و التلميح أقصى جهد منك تجاه القضية الفلسطينية؟!“.

#نعود_بحذر فايزة محمد الصبحي#نعود_بحذر @FBM902 أتعبتي من بعدك في نكران الجميل هل اللمز و التلميح أقصى جهد منك تجاه القضية الفلسطينية ؟.! @OlaAlfares

وبدت فوزية الشهري – وهي كاتبة مقال في الصحافة السعودية أيضاً – غاضبة من الفارس وتغريدتها المثيرة، وقالت في تعليق لها ”مرتزقة تحت التدريب #علا_الفارس“.

ومن الأردن، بلد الفارس، حضرت كثير من الانتقادات أيضاً، وكتبت إحدى المغردات قائلة ”تويت غير موفق يا عُلا الفارس…. هذي اللي دافعتو عنها من فترة يوم قلت انها مريضة والحقد مخيّم في قلبها !!!“.

إشتياق الدعجة @is__dajah__ تويت غير موفق ياعُلا الفارس….

هذي اللي دافعتو عنها من فترة يوم قلت انها مريضة والحقد مخيّم في قلبها !!! ١٦٠ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٩٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

الكاتب الأردني خالد ارتيمان السرحان، لم تعجبه تغريدة الفارس أيضاً، وكتب في رده عليها ”( وتم حذف التغريدة ….) كلما زاد عمري قل اهتمامي بما يقوله الناس وأكتفي بمشاهدة ما يفعلون …!!“.