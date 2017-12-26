علاوي ينتقد محاولات بغداد “معاقبة” الشعب الكوردي

(المستقلة)… أكد نائب الرئيس العراقي اياد علاوي حرصه على استئناف الحوار بين اربيل وبغداد، منتقدا محاولات بغداد “معاقبة” الشعب الكوردي.

وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة الرياض السعودية ردا على سؤال حول أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي، “أنا ضد تهميش أي عراقي بغض النظر عن خلفية الدين أو الطائفة أو القومية، العراق يجب أن يكون دولة مواطنة، دولة مدنية يتمتع بها الجميع بالعدل والمساواة ولا نستثني إلا من خرج عن مألوفات المجتمع ومن التحق بالإرهاب أو دعمه”.

وتابع “ناقشنا الأزمة بين بغداد وأربيل، وأكدنا ضرورة احتواء الكورد وليس طردهم، فهم جزء حيوي من الشعب العراقي”، مضيفاً “نحن حريصون على استئناف الحوار وعودة الكورد، يجب ألا يعاقب الشعب الكوردي بل يجب أن يُضم بالكامل إلى العراق الموحد، بانفتاح وبدراية وبمحبة وأخوة هذا هو الذي يجب أن يحصل”.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد حكومة اقليم كوردستان على خلفية الاستفتاء، قال علاوي “أنا طرحت رؤيتي التي أيدها الكورد وطيف واسع من الشعب العراقي والكثير من الأخوة والقادة العرب، وقد تكلمت مع قادة عرب أبدوا تأييدهم لمبادرتي وكيف يمكن أن يكون الحل”.

وأوضح أن “أحد القادة العرب استجاب لطلبي بأن يدعو العبادي وبارزاني بعيداً عن الإعلام للجلوس على طاولة عشاء مشتركة لمناقشة الأمر، وقد وافق مسعود بارزاني على ذلك، لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يوافق”.

وأضاف علاوي “أعتقد أن هناك تضييقاً الآن على الكورد، رغم انهم رحبوا بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، بالإضافة إلى أن الرسالة التي أرسلها لي مسعود بارزاني بعد يوم واحد من الاستفتاء كانت واضحة جدا وإيجابية، لذا يفترض بالأخ الكبير (بغداد) أن يبادر إلى ضم كل المحافظات إلى صدره وأن يعمل على عودة الالفة والمحبة والاخوة لكل العراق والعراقيين”.(النهاية)