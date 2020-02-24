علاوي يعيد النظر بعلاقاته مع الجهات التي لم تقف مع الحراك السلمي

(المستقلة)..استغرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي موقف الولايات المتحدة من الحراك الشعبي السلمي الذي يشهده العراق، متسائلاً في الوقت ذاته “هل سيكتفون بالاستنكار والمطالبة بحماية المتظاهرين بدلاً من تقديم الجناة الى المحاكم الجنائية الدولية وهم معروفون”؟.

وقال علاوي في بيان صحفي اليوم الاثنين، “نحن حريصون على ان ينتصر الشعب العراقي ويحقق سيادته الكاملة على ارضه، لذا سنعيد النظر بعلاقاتنا مع جميع الجهات الدولية والاقليمية التي لم تدعم الحراك الشعبي السلمي”.

واشار الى تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي، التي اكد فيها ان محور المقاومة الذي سيضم طهران بغداد مروراً بدمشق وبيروت وفلسطين، سيتشكل بعد ان يمرر مجلس النواب محمد توفيق علاوي، بقوله “هل اصبح العراق تابعا وجزءاً من النفوذ الإيراني؟”.

وأكد علاوي ان “شعب العراق والمتظاهرين السلميين وقواه السياسية الشريفة سيقفون صفاً واحداً ضد تمرير المؤامرة الواسعة على العراق والمنطقة”، موضحاً ان “التضحيات التي رويت بدماء شهداء العراق ستؤسس لوطن حر مستقل يرفض التبعية او الولاء للخارج”.