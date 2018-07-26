علاوي لم ولن نعرض تشكيل حكومة انقاذ وطني على اي جهة خارجية

(المستقلة) … نفى نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ما يشاع بأنه طرح موضوع تشكيل حكومة انقاذ وطني على اية جهة خارجية.

وقال علاوي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تأتي لإصلاح الاوضاع الحالية ومعالجة الأزمات القائمة”، مبينا ان “تلك الدعوة أُطلقت فقط في سياق بيان صحفي رسمي صدر عن المكتب الاعلامي”.

وشدد على ان “هذا الموضوع لم ولن يعرض على اي قوى خارجية او سفارة اجنبية بما فيها سفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى العراق، ايماناً منه بان هذا الامر شأن داخلي خاص ولا يُسمح لأي طرف خارجي التدخل به”.

واشار الى ان ما وصفها بـ ” المزاعم والاكاذيب التي يُروج لها بخلاف ذلك” لا تعدو كونها “محض افتراء وكذب يُراد منها خلط الاوراق لغايات ومصالح خاصة”.

يذكر ان نائب رئيس اللجمهورية اياد علاوي، بتشكيل انقاذ وطني تلتزم بإعادة الانتخابات العامة وتتجاوز التلاعب والتزوير الواسعين اللذين شهدتهما العملية الانتخابية الاخيرة.