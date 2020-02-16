علاوي يسليم اسماء الوزراء الجدد الى الكتل السياسية خلال يومين

المستقلة … كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، عن وجود خلافات تحول دون حسم عدد من الوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرجحاً طرح الكابينة خلال 48 ساعة.

وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “المفاوضات السياسية تتخلص في تحديد موعد نهائي لجلسة البرلمان بشان الحكومة المقبلة”.

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وأوضح أن “الموعد المفترض غدا او بعد غد، شريطة تسليم علاوي اسماء الوزراء الجدد الى الكتل السياسية قبل 24 ساعة فقط”.

وبين الخالدي، ان “هناك اراء وخلافات تحوم دون حسم الوزارات الخلافية، بالإضافة الى اعتراض أطراف سنية وكردية على عدد من الوزارات”.