علاوي يرسل اسماء وزراء كابينته المرشحين إلى المساءلة والعدالة

محمد علاوي

علاوي يرسل اسماء وزراء كابينته المرشحين إلى المساءلة والعدالة

المستقلة …ارسل رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أسماء وزراء كابينته الى هيئة المساءلة والعدالة تمهيداً للتصويت عليهم في البرلمان.

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وقال مصدر سياسي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يرسل اسماء وزراء كابينته المرشحين إلى هيئة المساءلة والعدالة”.

ومن المؤمل ان يرسل علاوي أسماء كابينته الى البرلمان ليتم التصويت عليهم وتشكيل الحكومة الجديدة.

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