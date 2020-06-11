علاوي يرد على تصريحات الكاظمي: الخصومة اصبحت سياسية وعائلية

(المستقلة).. رد مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي على ما ورد من تصريحات على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، واصفا إياها بالـ”افتراءات”.

وقال المكتب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه أن “الكاظمي انه هو من بادر وطلب من الدكتور علاوي ترشيح شخصيات وطنية لوزارته، وان الدكتور علاوي تمسك بمطلب واحد فقط تمثل باشراك النقابات والاتحادات والمتظاهرين الكرام”.

وأشار الى أن علاوي طلب ان يكون “نقيب المحامين وزيراً للعدل، اما فيما يخص وزارة الدفاع فان كاظمي هو الذي طلب من الدكتور اياد علاوي ان يرشح له شخصيات كفوءة للمنصب، وفعلا تم ترشيح الاخ فيصل فنر الفيصل الذي عاد الى العراق بناءً على طلب زعيم ائتلاف الوطنية بعد ان كان في زيارة لعائلته الكريمة في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد التقى به كاظمي وحظي بتأييده، لكنه انقلب عليه في اللحظات الاخيرة لاسباب ما زالت مجهولة عندنا”.

وأضاف “كما ان كاظمي طلب ترشيح شخصية لوزارة الاتصالات، وقد تم ترشيح رئيس كتلة الوطنية البرلمانية السيد كاظم الشمري، وقبل ارسال كتاب ترشيحه، قام كاظمي بترشيح اسمٍ اخر لتولي الوزارة، وبالاضافة الى ذلك كله كان قد طلب ترشيح اسمين اخرين لمناصب أخرى”.

اما بخصوص ما جاء بصدد سارة علاوي، فقال المكتب في بيانه ان الكاظمي “افترى عليها الكذب هي الاخرى، اذ لم يحدث سوى ان الدكتور علاوي اخبر كاظمي بأنها مهتمة بالعمل السياسي وتتحرك دون حمايات وهو مايدفعه للخوف عليها، إذ لا يمتلك فصيلاً مسلحاً، ولا نعرف من الذي املى على كاظمي السيناريو الذي اختلقه امام وسائل الاعلام، وهذه الطريقة في التجني على الاخرين وانتهاك القيم التي يبدو ان كاظمي قد اعتاد عليها”.

وذكر البيان أن علاوي “ارسل الى صدام حسين -في وقتها- قبل ان يقدم مع جلاوزته على اغتيال اخيه رحمه الله، والاعتداء على عائلته الواسعة ومصادرة املاكها، بأن التفكير بالمساس بالعائلة سيجعل الخصومة خصومتين، سياسية وعائلية، وهو ما يعيده اليوم، وعلى كاظمي ان يعيه، فالخصومة اصبحت سياسية وعائلية، والدكتور علاوي يرفض بشدة ان تستلم ابنته اي وظيفة في نظام ملوث يقوده كاظمي”.

وأشار الى أن علاوي “دعم ترشيح كاظمي برفقة اخيه الرئيس مسعود بارزاني والدكتور برهم صالح وكان الظن ان ينصرف لمعالجة الانحرافات التي تشهدها العملية السياسية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومحاكمة قتلة المتظاهرين وقبل ذلك كله التهيئة للانتخابات المبكرة، ولم يكن بظننا ان يشغلنا بالكذب والادعاءات الباطلة والقرارات المتخبطة التي مس اخرها شريحة المتقاعدين”.

واتهم الكاظمي بأنه “احد المتسببين بخراب العراق ووصوله لهذا الحال واستمرار نظامه بقتل وسحق المتظاهرين السلميين الباحثين عن اصلاح الوطن”.