علاوي يدعو وزير الداخلية للنظر بمظلومية ضباط أحيلوا على التقاعد

(المستقلة)..دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي وزير الداخلية للنظر بـ”مظلومية” عدد من ضباط الوزارة الذين احيلوا على التقاعد رغم عدم بلوغهم السن القانوني

وشدد علاوي عند لقائه عدد من الضباط وزارة الداخلية الذين احيلوا على التقاعد في عهد الوزير السابق رغم عدم بلوغهم السن القانوني ، على ضرورة رفع الظلم والتمييز الذي طال عددا كبيرا من الضباط والنظر الجهود التي بذلوها والخدمات التي قدموها خلال فترة توليهم لمهامهم الحساسة في الوزارة.

وأكد ان وزير الداخلية سينصف هذه الشريحة المهمة وينظر الى مظلوميتها، موضحاً ان من ضحى لاجل العراق لابد ان يحظى بالتقدير والتقييم وفق مبادئ العدل والمساواة.