علاوي يدعو لحماية المؤسسة العسكرية ويحذر من تذويبها التدريجي

(المستقلة)..دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي الى حماية المؤسسة العسكرية “من بعض الجهلة الذين لا يمتلكون الوعي السياسي والامني اللازم”، مشدداً على ضرورة “اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لأي تطاول على جيشنا الباسل وبطولاته وتضحياته مع الحشد المقاتل والشرطة الوطنية”.

وقال علاوي في بيان صحفي، اليوم الخميس، “لقد تعرض الجيش العراقي الباسل الى الضربات تلو الضربات اثناء حكم الطاغية وبعد الاحتلال عندما جرى حله”، لافتا الى ان هبّة ابناء الشعب العراقي لنصرة جيشهم وردود الافعال التي تشهدها الساحة المحلية منذ يومين كانت خير رد على التخرصات التي تريد للعراق ان يكون بلا قوات مسلحة او جيش يذود عن الوطن وحدوده وشعبه الكريم.

كما بيّن ان تأريخ الجيش العراقي وتضحياته وبطولاته عبر التأريخ والتي توجّها بكسر شوكة داعش الارهابية بمساندة ابناء الحشد المقاتل، أكبر من اي تصريحات تريد الاساءة له او التقليل من دوره ومكانته.