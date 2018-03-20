علاوي يدعو لاغتنام اعياد نوروز في حسم الملفات العالقة مع الاقليم

(المستقلة)..دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، لاستثمار مناسبة أعياد نوروز “لحسم الملفات العالقة المتبقية بين بغداد واربيل وإنهاء معاناة الشعب الكردي”.

وكما دعا علاوي في معرض تهنئته بمناسبة حلول اعياد نوروز الخالدة ورأس السنة الكردية الجديدة، الى “الانطلاق نحو تعزيز أواصر الإخوة والمحبة بين جميع أطياف الشعب العراقي للوقوف بوجه التهديدات والتحديات”.

وقال ” في هذه الأيام تتجلى أمامنا بشكل واضح تضحيات أهلنا الكرد على مر العقود الماضية ونضالهم الذي أضحى عنوانا للكفاح من أجل الحرية والتحرر، بالاضافة الى كفاحهم ضد داعش”، لافتا الى أن “إقامة دولة المواطنة التي أساسها العدل والمساواة هي الحل الأمثل لتحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها وضمان الحياة الحرة الكريمة” .