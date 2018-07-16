علاوي يدعو الى تشكيل حكومة انقاذ

(المستقلة).. دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي الى تشكيل حكومة انقاذ لمعالجة الاوضاع المتأزمة في البلاد.

وقال بيان عن مكتب علاوي “يمر العراق بأزمة لربما هي الاخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الاشكالات والطعون،ونظراً للتداعيات الحاصلة إضافة الى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد واربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة”

واشار البيان الى ان حكومة الانقاذ “التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة اوضاع البلاد المتأزمة”.

واشترط ان “تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته”، موضحا ان مسؤلية هذه الحكومة تتعلق بتحقيق “الاستقرار وايجاد الحلول الفورية لابرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله الى حالة تطمئن كل مواطن عراقي وتطمئن العالم”.