علاوي يدافع عن الورقة البيضاء ويؤكد انها شخصت المشكلات المتراكمة

علاوي يدافع عن الورقة البيضاء ويؤكد انها شخصت المشكلات المتراكمة

المستقلة / – أكد وزير المالية علي علاوي، أهمية ورقة الإصلاح البيضاء لتجاوز التحديات، مؤكدا انها شخصت برؤية علمية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود.

وذكر علاوي في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، أن “ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت في السابق”.

واضاف أن” هذه المشكلات والتصدعات تحدٍ حقيقيٍّ يمكن التغلب عليه او تجاوزه بإسلوب التخطيط الستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الأهداف الستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات”.

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وبين ان ” ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع”.

وأكد “انها ستعمل ايضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض معدلات الاستهلاك”.