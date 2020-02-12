علاوي يحصل على موافقة بارزاني باختيار الوزراء الكرد

المستقلة ..كشف مصدر سياسي، الأربعاء، ان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ابلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، موافقته على اختيار الوزراء الكرد في كابينته الوزارية.

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وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اتفق مع مسعود بارزاني على الوزارات وتضمين المطالب الكردية في البرنامج الحكومي”.

وأضاف أن “بارزاني ابلغ علاوي بالموافقة على حرية اختياره للوزراء الكرد، وبذلك يتم تجاوز العقبة الرئيسة نحو تشكيل الحكومة التي من المفترض أن تعرض على البرلمان الاسبوع القادم”.

يذكر أن علاوي يواصل اجتماعاته مع الكتل السياسية من اجل تشكيل كابينته الوزارية، حيث من المؤمل ان يتم تقديمها الأسبوع لمقبل في حال لم تحدث مفاجأة.