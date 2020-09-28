علاوي يحذر من توسع الصراعات في المنطقة وتأثيرها على العراق وشعبه

علاوي يحذر من توسع الصراعات في المنطقة وتأثيرها على العراق وشعبه

المستقلة / – اعرب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، عن خشيته من تعرض العراقيين الى اذى جراء ما تحيط العراق من صراعات مريرة ، داعيا الساسة والمسؤولين في العراق الى التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية .

وقال علاوي في بيان تلقت الوكالة المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين :” في الشرق بوادر حرب بين ارمينيا واذربيجان، وتوتر ايراني امريكي، فضلا عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي الكردي والتوتر التركي اليوناني والتركي السوري شمالاً وغرباً ، بالاضافة الى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لايسر ابداً”.

وحذر من توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه ، مشددا على ضرورة “اعلاء مصلحة الوطن والنظر الى معاناة ابنائه، والدعوة الى حوار الاضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف”.

ودعا علاوي الساسة والمسؤولين في العراق الى التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية، معرباً عن خشيته من :” ان ينال العراقيون اذى جراء سياسات او قرارات غير مدروسة”.