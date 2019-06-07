علاوي يحذر من “الجيل الثالث” لداعش

(المستقلة).. دعا زعيم كتلة الوطنية النيابية اياد علاوي الى اجراء تحقيق عاجل في الحوادث الامنية الاخيرة محذرا مما وصفه بالجيل الثالث من داعش.

وقال علاوي في بيان صادر عن مكتبه ” سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش في نشاطاته الإجرامية واستهداف ارواح العراقيين والأشقاء العرب، كما حصل في مصر ولبنان، وهو ما نحذرمنه مرة اخرى”.

وطالب بايجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهته، خصوصاً وان البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لم تتغير لتكون طاردة للإرهاب وتحصن المجتمعات منه.

كما دعا لاجراء تحقيق عاجل فيما حصل وإنزال اقصى العقوبات بالمتورطين في تلك الاعمال الاجرامية.