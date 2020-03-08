علاوي يتلقى دعوةً رسمية لزيارة روسيا

(المستقلة).. تلقى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي دعوة رسمية لزيارة روسيا.

وقال بيان عن مكتب علاوي أن السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف سلم علاوي لدى لقائه، اليوم الأحد، دعوةً رسميةً لزيارة روسيا .

واشار الى أن علاوي بحث مع السفير الروسي مجمل تطورات الاوضاع في العراق، بالاضافة الى عدد من الملفات التي تخص الساحة الاقليمية وفي مقدمتها سوريا .

واضاف أن علاوي ثمن الموقف الروسي تجاه العراق، منوها الى ضرورة معالجة الازمات والتوترات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا انه سيلبي دعوة زيارتها في اقرب وقت ممكن .