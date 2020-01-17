علاوي : واشنطن وطهران اختارتا الصراع على “حساب شعب العراق”

المستقلة … أكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، الجمعة، أن امريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، مشيبرا الى وجوب ان لا يكون البلد اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين.

وقال علاوي في تغريدة له على فيسبوك تابعتها المستقلة، إن “امريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق ارض صراع حيث توافق المتخاصمون على مصادرة قرار الشعب العراقي عندما صوت لائتلاف العراقية الذي فاز بانتخابات 2010”.

وأضاف علاوي، “يجب ان لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الارهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه اولاً ومن ثم سلامة شعوب المنطقة”.