علاوي : نرفض أي ضغوط أو املاءات خارجية لرسم خارطة الحكومة المقبلة

(المستقلة)..اعرب نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي, اليوم الثلاثاء, عن رفضه “القاطع لأي املاءات أو ضغوط خارجية لرسم خارطة الحكومة المقبلة”, محذرا من ان الشعب العراق لن يسكت هذه المرة على التدخل في شؤونه أو محاولة مصادرة أرادته .

وقال علاوي في بيان صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه ” يبدو ان بعض الجهات لم تتعض بما جرى بعد انتخابات 2010 عندما تم مصادرة إرادة الشعب العراقي بتدخل خارجي سافر, وهي تحاول اليوم اعادة استنساخ تلك التجربة المريرة وتداعياتها وبدعمٍ من جهات دولية” .

وتساءل ” ما فائدة اجراء الانتخابات وما الداعي لها اذا ما تم السماح لأطراف خارجية بالتحكم بشكل الحكومة المقبلة” ؟!!

و دعا علاوي جميع القوى السياسية الوطنية الى وقفة حازمة ضد أي شكل من اشكال التدخل الخارجي, لافتا الى ان تكرار تجربة عام 2010 سيستمر العراق في النفق المظلم الذي تسبب بتلك المآسي لشعبه.

يذكر ان قائمة علاوي سبق وان فازت بالاغلبية في انتخابات 2010 لكن تدخلات خارجية رفضت توليه رئاسة الحكومة التي تراسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .