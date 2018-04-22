علاوي: لم التق مكغورك منذ ثمان سنوات

(المستقلة).. نفى نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ان يكون التقى مبعوث الرئيس الامريكي بريت مكغورك ،مؤكدا ان آخر لقاء بينهما كان قبل ثمان سنوات.

وقال بيان عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية “تناقلت بعض المواقع المشبوهة والمرتبطة باجهزة استخبارية خارج العراق، أكاذيب وافتراءات رخيصة نسبتها للسيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي خلال لقاء مفترض لسيادته مع السيد بريت مكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي تناول مناقشة الاوضاع على الساحة العراقية .

واضاف البيان “ان هذه الافتراءات لا تستحق الرد عليها”، مؤكدا ان علاوي “لم يلتق مطلقا السيد مكورك وأن آخر لقاء جمعهما كان قبل اكثر من 8 سنوات وبحضور كامل اعضاء القائمة العراقية والوطنية” .