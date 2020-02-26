علاوي : غداً تطوي البلاد “صفحة المحاصصة” عبر مرشحين أكفاء ونزيهين

المستقلة … كشف رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عبر موقع تويتر أن التصويت على الكابينة الحكومية سيكون يوم غدا الخميس، مشيرا الى ان البلاد ستطوي غدا “صفحة المحاصصة”.

pic.twitter.com/FI9FyeGj4W — محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 26, 2020

وكتب علاوي “غدا بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته”.

واردف “غدا موعد إلتقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع”، بحسب تعبيره.

واضاف علاوي قائلا ، “غدا سويا شعبا ونوابا ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي”.

وحددت رئاسة البرلمان، يوم غد الخميس، موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واعلنت تسلمها السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي لدراسته من قبل لجنة مشكلة قبل موعد الانعقاد.