علاوي على موعد مع «يوم الاحد» لتمرير الكابينة الحكومية

المستقلة … أكد عضو مجلس النواب ورئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الاربعاء، أن الاغلبية باتت مضمونة لتمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي داخل قبة البرلمان.

اقر المزيد : محمد علاوي يحذر :فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي

وقال الخالدي في تصريح تابعته “المستقلة”، إن “الموعد الذي كان مقررا أمس لتمرير الكابينة الحكومية تأجل إلى اليوم ثم إلى غد ليتم ركله إلى الأحد”.

وأوضح الخالدي، المقرب من علاوي، أن “هناك توافقا كبيرا بشأن تمرير الكابينة دون عوائق، حيث إن الأغلبية باتت مضمونة تماما بعد أن رفض رئيس الوزراء المكلف كل الضغوط التي مورست عليه لا سيما أنه راعى تمثيل المكونات لا الأحزاب أو الكتل السياسية”.