علاوي يتحرك بضمان 170 نائباً لتمرير الحقائب الوزارية

المستقلة … اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ضمن 170 نائباً لتمرير كابينته الوزارية.

وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “علاوي ضمن 170 نائباً من اجل تمرير كابينته الوزراية”.

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واضاف أن “علاوي سيقدم برنامج حكومي يعتمد على دعم شريحة الشباب لإيجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أن “تشكيل الحكومة بحاجة الى مباحثات مركزة سيما مع القوى الكردية لدعمه”.