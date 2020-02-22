علاوي سيذهب باتجاه تمرير كابينته بدون الكرد بـ16 وزيرا فقط

المستقلة .. ذكر مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتجه نحو تمرير كابينته الوزارية دون الكرد بسبب رفض القيادات الكردية اختيار علاوي للوزراء الذين يمثلون الاقليم.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “علاوي سيذهب باتجاه تمرير كابينته بدون الكرد ربما بـ16 وزيرا فقط على أن يتم الاتفاق معهم لاحقا”.

وكان قد اجرى علاوي لقاءات مع مسؤولين كرد من أجل التوصل الى حلول مناسبة ولكن وبحسب مصادر كردية، أن علاوي لا زال مصراً على اختيار كابينة وزارية مستقلة دون فرض اسماء عليه.