علاوي : رفع الحظر عن مطاري اربيل والسليمانية خطوة إيجابية

(المستقلة)..وصف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي, اليوم الأربعاء, قرار رئاسة مجلس الوزراء برفع الحظر عن مطارات اقليم كردستان بالخطوة الإيجابية, فيما دعا الى ضرورة ان تتبعها خطوات سريعة أخرى لحل الخلاف تحت سقف الدستور بشكل نهائي .

وقال علاوي في بيان صحفي ان تلك الخطوة جاءت تتويجا لجميع الجهود والمبادرات الهادفة لحل الازمة , لافتا الى ان الخطوة المقبلة ينبغي ان تتوجه نحو حسم ملف رواتب موظفي اقليم كردستان وبالسرعة الممكنة.

واوضح ان على الحكومة الاتحادية ان تفتح صدرها “لشعبنا العزيز في كردستان” وتعالج كافة المشاكل التي يعيشها هذا الشعب الكريم .

وتابع علاوي ان حسم جميع الخلافات بين بغداد واربيل – دستوريا- ستكون له انعكاسات ايجابية على مجمل العملية السياسية وسيسهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الخطيرة والكبيرة التي تواجه العراق .