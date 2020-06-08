علاوي : حكومة الكاظمي تعمل على معالجة الازمة المالية

(المستقلة) … كشف وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاحد، عن تفاصيل زيارته الى الكويت والسعودية، مبينا ان الحكومة تعمل على معالجة الازمة المالية دون التأثير على محدودي الدخل.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي، إن “زيارته الى الكويت كانت ذات طابع اقتصاديا وليس سياسيا، حيث أن العراق سيفتح صفحة جديد مع السعودية والكويت في المجال الاقتصادي”.

واضاف أن “العراق لديه عجز مالي يقدر بخمسة تريليونات دينار بالشهر، والنفط يعطينا ما يقارب 92 بالمئة من ايرادات الدولة، فيما يذهب 25 بالمئة من الناتج القومي الى الرواتب والمخصصات”، لافتاً الى أنه “سيعمل على تحفيز القطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تعزيز التنمية”.

واشار الى ان الحكومة تعمل على معالجة الازمة المالية، من خلال تطبيق سياسات جديدة بحيث لا تؤثر على محدودي الدخل.

وبشأن أوبك، أكد وزير المالية أن “اتفاق اوبك ساهم بارتفاع اسعار النفط إلى ثلاثة اضعاف”. (النهاية)