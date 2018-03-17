علاوي : المرحلة المقبلة تتطلب عملا جادا لرفع الحظر عن ملاعب بغداد

(المستقلة).. ‪بارك نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي لأبناء شعبنا العراقي, اليوم السبت, قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- برفع الحظر عن اقامة المباريات الرسمية عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل .

‪وثمن علاوي في بيان صحفي جميع الجهود التي بذلت لأجل تحقيق هذا النصر الكبير, وفي مقدمتها جهود وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية, بالاضافة الى نجوم الكرة العراقية والصحفيين والمدونيين الرياضيين, مؤكدا ان “جماهيرنا تستحق ان ترى منتخباتنا وانديتنا وهي تلعب على ارض العراق بعد النجاحات التي حققتها التجارب السابقة والمستوى المميز الذي ظهرت به” .

‪كما ثمن ايضا الدور الكبير للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت بجانب العراق في استرداد حقه بإقامة المباريات على أرضه .

‪وأكد علاوي أن “المرحلة المقبلة تتطلب عملا جادا لتعزيز هذا النصر وتتويجه بالسماح باقامة المباريات الرسمية على أرض بغداد الحبيبة وجميع ملاعبنا”، مشيرا الى ان هذا الأمر بحاجة الى تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما فيها الجماهير الكروية “التي طالما عودتنا على التشجيع المثالي المميز”.