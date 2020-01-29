علاوي : اللادولة تسود في العراق

(المستقلة).. اعرب رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي عن الاسف من سيادة ما وصفه “اللادولة” في العراق، رافضا في الوقت نفسه الانسحاب الفوري للقوات الامريكية داعيا الى ان يكون ذلك وفق توقيتات تجدول مع اكتمال القدرات العسكرية والامنية العراقية.

وقال علاوي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الاربعاء ،”في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة الاعتداء على الهيئات او البعثات الدبلوماسية، يؤسفنا ان تسود اللادولة في العراق، مع تواصل حوادث القتل الجماعي والخطف والاغتيال والاعتقال والتغييب القسري، وحرق خيم المحتجين السلميين وعلى مرأى ومسمع الحكومة وقواتها الامنية باختلاف تشكيلاتها وتسمياتها، بل وبمشاركة بعضها في قمع الشعب الاعزل والمحتج سلميا، هذا ناهيكم عن حالة الفلتان التي تعيشها البلاد والتي يراد منها دفع الشعب الى الانصياع والاستسلام للظلم”.

واضاف “ان سلطة اللادولة كانت السبب في دعوة العالم لانجاد العراق من داعش، لكن حكومة سلطة اللادولة فشلت في تحديد قواعد الاشتباك، وقد ساعدت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في القضاء على داعش”.

واشار الى “موقف بعض ‏الشخصيات التي رقصت فرحاً للاحتلال حينها، ودعته الى حل الجيش العراقي الباسل، وحل مؤسسات الدولة المهمة في العراق، وعلى تنفيذ قانون اجتثاث البعث المسيس وليس القضائي، وتحقيق مبادئ المحاصصة الطائفية المقيتة، في الوقت الذي ناهضنا هذه السياسات ودفعنا ثمناً باهضاً بسبب معارضتنا لها”.

وأكد “ان محاولة الصاق التهم ببعض القوى التي حاربت داعش من الحشد الشعبي، هو مجافي للحقيقة، وايحاء خطير وتضليل للمجتمع الدولي، ورمي الكرة في ساحة الحشد المقاتل عوضاً عن رميها في ساحة مرتكبيها من بعض القوى الأمنية”.

ورفض طلب مغادرة قوات التحالف الدولي “حاليا” ، مؤكدا أن ذلك ليس الحل، و”الحل برأينا يكمن في وضع جدول زمني توافقي لانسحابها بعد اكتمال القدرات العسكرية والامنية العراقية تجهيزا وتسليحا ومعلوماتيا”.

وحذر من خلاف ذلك ” سيجد العراق نفسه امام نفوذ القوى الاقليمية وفي مقدمتها ايران وتنامي نفوذ الدواعش والارهاب المتطرف اللعين والذي يعيد بناء قدراته في عراق اللادولة”.