علاوي: الفاسدون يقفون وراء حملة الاتهامات ضد وزير الصحة

(المستقلة)..حذر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي من المساس بوزير الصحة الدكتور علاء العلوان، موضحاً ان استقالته جاءت احتراماً للسيد رئيس الوزراء ووقفةً واضحة ضد الفساد والمفسدين.

وقال علاوي ان العلوان احد ثوابت الوضع السياسي في العراق وان حملة الاتهامات الباطلة الموجهة ضده يقف خلفها فاسدون، بعد ان رفض السيد العلوان الاستجابة لضغوطهم ومغرياتهم.

وثمّن علاوي “الموقف الشجاع” لوزير الصحة، داعياً رئيس الوزراء الى رفض تلك الاستقالة ودعم جهود الوزير في محاربة مافيات الفساد والابتزاز وفي خطط الارتقاء بالواقع الصحي في البلد.

كما اكد ان الوزير العلوان “زميل دراسة واخ وصديق ومناضل شريف ينتمي الى اسرة وطنية شريفة في منتهى النزاهة والاستقامة، اجاد ادارة وزارته، وقد استقال من وظيفة دولية كبرى لأجل خدمة العراق”.