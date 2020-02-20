علاوي : العمليات المبرمجة التي تمارس على المتظاهرين

المستقلة ..أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الخميس، ان العمليات المبرمجة التي تمارس على المتظاهرين تؤكد نية السلطة الحاكمة بإنهاء التظاهرات.

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وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “عمليات القمع والاعتداء والاختطاف المبرمجة التي تطال المتظاهرين السلميين تؤكد نية السلطة الحاكمة إنهاء التظاهرات بشتى الوسائل وتكشف زيف الخطب التي نسمعها حول حماية المتظاهرين والتعاطي الايجابي مع مطالبهم الحقة”.

واضاف: “بعد ساعات من خطبة المكلّف الناشط احمد الوشاح يختطف !!!”.