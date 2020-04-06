علاوي : الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول

( المستقلة)…. اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول ، مؤكداً أن البرنامج ينبغي ان يرتكز على عدة مهام في مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال علاوي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتةً مصغرة ليست بحاجةلبرنامج حكومي مطول“، موضحاً أن “برنامج الحكومة المقبلة ينبغي ان يرتكز على عدة مهام في مقدمتها اجراءالانتخابات المبكرة وتحديد موعدها بدقة بالاضافة الى تشكيل محكمة خاصة بمرسوم جمهوري لمحاكمة قتلةالمتظاهرين“

ودعا علاوي الى “العمل على اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من المتظاهرين السلميين والتكفل بمعالجة الجرحىوالمعوقين او من ارتكبت بحقهم جرائم او اعتداءات في ساحات التظاهر“.

وأكد علاوي على “ضرورة ان يتضمن البرنامج خطةًمتكاملةً لمكافحة الفساد وسرقة اموال الدولة ومحاسبة مرتكبيها وتكليف لجنة من الخبراء المتميزين بالعمل على اعدادمعالجات لانقاذ الاوضاع الاقتصادية والبدء بتحويل الاقتصاد العراقي الى منتج بدل ان يكون ريعيا“.( النهاية)