علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة
علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة
المستقلة … أكدت صحيفة عربية وطبقاً لمصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء المكلف اختار 3 شخصيات لكل وزارة، واضعاً بهذه الخطوة الكرة في ملعب البرلمان.
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وذكرت المصادر لصحيفة الشرق الاوسط، أن “علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة وهو ما يعني أنه وضع الكرة في ملعب البرلمان بعدم إلزامه بشخصية واحدة لكل وزارة لأنه إن رفضها فإن ذلك قد يؤثر على كامل التشكيلة الحكومية”.
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