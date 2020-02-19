علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة

المستقلة … أكدت صحيفة عربية وطبقاً لمصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء المكلف اختار 3 شخصيات لكل وزارة، واضعاً بهذه الخطوة الكرة في ملعب البرلمان.

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وذكرت المصادر لصحيفة الشرق الاوسط، أن “علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة وهو ما يعني أنه وضع الكرة في ملعب البرلمان بعدم إلزامه بشخصية واحدة لكل وزارة لأنه إن رفضها فإن ذلك قد يؤثر على كامل التشكيلة الحكومية”.